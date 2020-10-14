Россия возобновляет авиаперелеты в Сербию, Кубу и Японию

Автор: Сергей Агутин
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Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил возобновление авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией.

График перелетов:

  • Два раза в неделю летают рейсы «Москва – Белград», «Москва – Кайо-Коко» и «Москва – Санта-Клара».
  • С 1 ноября в Японию будет летать «Владивосток – Токио» и два рейса «Москва – Токио».

Решение принято в связи с приемлемыми показателями заражений COVID-19. Согласно инфекционным критериям, в странах должно быть не более 40 новых случаев заболевания в течение 14 дней на 100 тысяч населения.

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13.10.2020 206
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