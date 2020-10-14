Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил возобновление авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией.

График перелетов:

Два раза в неделю летают рейсы «Москва – Белград», «Москва – Кайо-Коко» и «Москва – Санта-Клара».

С 1 ноября в Японию будет летать «Владивосток – Токио» и два рейса «Москва – Токио».

Решение принято в связи с приемлемыми показателями заражений COVID-19. Согласно инфекционным критериям, в странах должно быть не более 40 новых случаев заболевания в течение 14 дней на 100 тысяч населения.