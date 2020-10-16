Этап международного конкурса «Гатчинская Романсиада» пройдет 17 октября

Конкурс «Гатчинская Романсиада» пройдет 17 октября. Он является одним из этапов международного конкурса «Романсиада», финал которого состоится в Москве.

В гатчинском Доме культуры объявят лауреатов трех номинаций этого года. Будет вручен приз за лучшее исполнение произведения Андрея Петрова. Также впервые в работе конкурса примет участие Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица».

Жюри конкурса возглавляет заслуженная артистка России, профессор Санкт-Петербургской консерватории Мария Людько. Среди членов жюри – заслуженные артисты России Александр Каган, Галина Сидоренко, композитор Валерий Минкин, лауреат национальной театральной премии России «Золотая маска» Манана Гогитидзе.

Концертный зал будет заполнен на 50% при полном соблюдении предписаний Роспотребнадзора. Трансляцию мероприятия будет вести телеканал Ореол47.

Ранее во Всероссийском вокальном конкурсе приняла участие медсестра из Тосно. Сотрудница Тосненской больницы боролась за приз зрительских симпатий вокального конкурса «Голос медицинской сестры России – 2020».