Министерство труда обяжет работодателей нанимать на работу инвалидов

Как сообщает ТАСС, в Министерстве труда рассматривают возможность пересмотра процедуры квотирования рабочих мест для инвалидов.

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Руководитель министерства Антон Котяков рассказал, что существующая процедура квотирования предполагает лишь наличие ставок для инвалидов. Предприятие не обязано их заполнять.

«Мы сейчас формируем законодательную инициативу, где обяжем работодателей в течение шести месяцев квотированные рабочие места заполнять», – рассказал Антон Котяков

По словам Антона Котякова, это на самом деле поможет людям с ограниченными возможностями устраиваться на работу.