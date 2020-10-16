Около 400 сотрудников Боткинской больницы переболели COVID-19

Автор: Сергей Агутин
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Об этом рассказал главный врач больницы Денис Гусев. Большинство сотрудников медицинского учреждения переболели в легкой форме или бессимптомно.

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16.10.2020 55

Болели COVID-19 не только медицинские работники, но и персонал. Однако госпитализация понадобилась немногим. А тяжелого течения заболевания и летальных исходов не зафиксировано.

При этом 95% коек в Боткинской больнице загружены. Всего в корпусах медицинского учреждения на Миргородской улице и Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга развернуто 1147 коек.

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