«Ленфильм» частично погасит долг перед ВТБ – задолженность превышает 2 млрд рублей

Киностудия «Ленфильм» получила от Министерства культуры 486,6 млн руб. на погашение части долга по кредиту банка ВТБ.

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Деньги помогут покрыть курсовую разницу, возникшую после 2014 года. Также киностудия «Ленфильм» задолжала «Петербургской сбытовой компанией» 22,7 миллиона рублей за электроэнергию.

Долги перед коммунальными организациями полностью погашены. «Ленфильм» вошел в отопительный сезон и продолжает сокращать долги перед ПСК. Общая сумма задолженности перед банком ВТБ превышает 2 млрд рублей.