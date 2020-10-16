Единственный дельфинарий может закрыться в Санкт-Петербурге

Как сообщает «Интерфакс», единственный стационарный дельфинарий в Санкт-Петербурге закроется в ноябре 2020 года.

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Аренда помещения на Крестовском острове истекает 30 октября. Владелец здания не планирует его продлевать, потому что оно пришло в негодность, и ему нужен ремонт. А нового помещения организации не предлагают.

Смольный так и не ответил на запросы о предоставлении нового помещения. Если в течение двух недель вопрос не решится, дельфинарий переедет в другой регион.