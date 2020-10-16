Швейцария ввела санкции против проектировщика терминала «Юг-2» в Усть-Луге

Швейцария 15 октября ввела санкции против ряда российских организаций и физических лиц, причастных к строительству крымского моста.

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В санкционный список помимо прочих включено АО «Ленпромтранспроект» из Санкт-Петербурга. Организация готовила проект ж/д подхода к переправе между Краснодарским краем и полуостровом Крым.

В Ленинградской области АО «Ленпромтранспроект» занималась проектными работами по многопрофильному перегрузочному комплексу «Юг-2» в порту Усть-Луга и 50-километровым участком дороги Кингисепп – Сланцы.