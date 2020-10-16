Житель Всеволожска задолжал по алиментам 960 тыс. рублей – ему грозит арест

Житель Всеволожска задолжал по алиментам около 960 тысяч рублей. Ранее его привлекали к административной ответственности за неуплату. Наказание – 30 часов обязательных работ.

Вам будет интересно Жителю Тосно грозит уголовное дело за долг по алиментам свыше 500 тысяч рублей Каждый месяц 38-летний житель Тосно должен был выплачивать половину дохода троим сыновьям в возрасте девяти, трех и двух лет. Разыскивая... 13.10.2020 205

Теперь уклонисту грозят исправительные работы сроком до одного года, принудительные работы до одного года, 30 часов обязательных работ, арест от трех месяцев до одного года.

Согласно решению суда, мужчина ежемесячно обязан выплачивать алименты в размере 1/2 части заработка или иного дохода.