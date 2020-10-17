Неизвестный вынес из дома похоронщика в Озерках украшения и наличные на 2 млн рублей

Вчера, 16 октября, в полицию обратился 39-летний сотрудник ритуальной компании. Он сообщил, что накануне в его дом в деревне Озерки Всеволожского района забрался неизвестный.

По словам потерпевшего, неизвестный проник в жилье через окно. Визитеру приглянулись золотые кольца, браслет с драгоценными камнями, колье, две пары сережек и наличные.

Ущерб составил более 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется розыск.

Ранее ivbg.ru писал, что в Петербурге домушник вынес из чужой квартиры украшения и валюту на 19 млн рублей. Один из домушников приговорен к четырем годам колонии строгого режима, с него взыскали более 18 млн рублей в пользу пострадавших владельцев квартиры.