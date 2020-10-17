Заместители председателя правительства Ленобласти прокомментировали свое назначение на должности

Александр Дрозденко направил в ЗакС Ленобласти сформированный состав нового правительства региона. Пять заместителей продолжат текущую работу, но в новом формате.

На своих местах останутся председатель комитета финансов Роман Марков, заместитель председателя по строительству Михаил Москвин, заместитель председателя по экономическому блоку Дмитрий Ялов, заместитель председателя по социальным вопросам Николай Емельянов и заместитель председателя по АПК Олег Малащенко.

Нынешний глава комитета по культуре Владимир Цой будет курировать вопросы культуры, спорта и молодежной политики. Глава Управления по транспорту Сергей Харлашкин займется сферой транспорта и топливно-энергетическим комплексом, передает Online47.

Предложенные кандидатуры будут рассмотрены в течение двух недель.

Николай Емельянов поблагодарил Александра Дрозденко за доверие, а также сообщил о своей готовности продолжить работу в команде на благо Ленинградской области.

Михаил Москвин, которому предстоит курировать строительство и ЖКХ, также прокомментировал свое участие в новом правительстве.

«Я благодарен главе региона, что он положительно оценил мою работу на посту и дает мне возможность продолжать помогать людям и области дальше. Строительно-коммунальный блок после переформатирования больше ориентируется на сферу создания комфортной среды для жителей. Метры, сети, вода, парки, социальные объекты – будут приоритетами в работе», – пояснил Михаил Москвин.

Владимир Цой поблагодарил Александра Дрозденко и отметил, что предстоит очень много работы.

«Стратегия развития Ленобласти, инфраструктура поддержки инвесторов, сеть МФЦ и другое. Сейчас перед нами стоят задачи по реализации крупнейших в стране инвестиционных проектов на территории региона. И, безусловно, я благодарен губернатору за оказанное доверие», — прокомментировал решение губернатора Дмитрий Ялов.

Олег Малащенко также поблагодарил Александра Дрозденко за доверие и отметил, что намерен это оправдать.

«Тем более, что мы знаем, что нужно делать и как развивать сельское хозяйство Ленинградской области, как решать проблемы, которые пока еще у нас в отдельных сферах имеют место. Не сомневаюсь, что благодаря и при поддержке губернатора мы решим все поставленные перед нами задачи», — заключил Олег Малащенко.

Ранее стало известно, кто может стать новым главой администрации Выборгского района. Александр Дрозденко предложил кандидатуру представителя Выборгского района, депутата Заксобрания Ильдара Гилязова. Он отвечает в парламенте за бюджет и налоги и имеет успешный опыт руководства Первомайской администрацией.