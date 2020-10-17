В Тосно задержали коммунальщика-мошенника

Вчера, 16 октября, в Тосно полицейские задержали 25-летнего менеджера коммунальной службы. Его подозревают в двух эпизодах мошенничества.

По предварительным данным, молодой человек под предлогом проверки труб пришел в квартиры к 82-летней и 90-летней пенсионеркам на проспекте Ленина. Мужчина утверждал, что необходимо установить новые фильтры для очистки виды.

После разговоров с женщинами злоумышленник отправил мастера для монтажа оборудования. Обе женщины лишились почти 20 тысяч рублей. Они думали, что получили ремонт с 50-процентной скидкой.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее ivbg.ru писал, что в Петербурге полицейского поймали с поличным на мошенничестве в 3 млн рублей. Установлено, что злоумышленник узнал о зарегистрированном материале о возможном мошенничестве со стороны местной жительницы. Он решил на этом заработать.