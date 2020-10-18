Компания из Гатчины стала «Экспортером года»

Гатчинская компания «Галактика» победила в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории крупный бизнес в СЗФО.

Церемония награждения победителей состоялась вчера, 17 октября, в Архангельске. Компания перерабатывает молоко и ведет экспортную деятельность с 2017 года. В прошлом году предприятию удалось заключить контракт на поставки молока и молочных коктейлей в Китай. Всего в 2020 году жители Поднебесной получат более 300 тонн ультрапастеризованного молока разной жирности и фирменных молочных коктейлей из Ленинградской области.

«Для нас важен каждый потенциальный экспортер региона: мы сопровождаем его от зарождения идеи до формирования экспортных компетенций и заключения контракта. Благодаря такому подходу в этом году мы уже поддержали 35 предприятий с общей суммой экспортных контрактов почти 30 млн долларов. Наш Центр поддержки экспорта Ленинградской области занимает второе место в России по объему поддержанного экспорта», – отметил глава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области экспорт продукции АПК вырастет до 320 млн долларов в 2020 году. Таким образом, пандемия COVID-19 не повлияла на результаты работы в этом направлении. Ленинградская область – первая из пяти лучших российских регионов, достижения которых в АПК представили Михаилу Мишустину.