Компания из Гатчины стала «Экспортером года»

Гатчинская компания «Галактика» победила в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории крупный бизнес в СЗФО.
Церемония награждения победителей состоялась вчера, 17 октября, в Архангельске. Компания перерабатывает молоко и ведет экспортную деятельность с 2017 года. В прошлом году предприятию удалось заключить контракт на поставки молока и молочных коктейлей в Китай. Всего в 2020 году жители Поднебесной получат более 300 тонн ультрапастеризованного молока разной жирности и фирменных молочных коктейлей из Ленинградской области.
Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области экспорт продукции АПК вырастет до 320 млн долларов в 2020 году. Таким образом, пандемия COVID-19 не повлияла на результаты работы в этом направлении. Ленинградская область – первая из пяти лучших российских регионов, достижения которых в АПК представили Михаилу Мишустину.