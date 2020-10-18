Подросток выпал из окна квартиры и упал на автомобиль в Тихвине

В четверг, 15 октября, из окна квартиры на четвертом этаже дома №2 в третьем микрорайоне Тихвина выпал человек.

Речь идет о 15-летнем юноше. Он приземлился на автомобиль ВАЗ-2114. Юноша получил серьезные травмы после падения и был доставлен в больницу.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее ivbg.ru писал, что восьмиклассник выпал из окна четвертого этажа школы в Петербурге. По словам одноклассников, в начале урока подросток попросил открыть окно и сразу выпрыгнул с четвертого этажа со словами: «Я самолетик».