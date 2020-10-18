В России вступили в силу новые правила получения пенсий

Сегодня, 18 октября, вступает в силу приказ Минтруда о предоставлении пенсионерам возможности оставить неизменной дату доставки пенсии при смене банка.

По старым правилам при смене банка дата получения выплат могла измениться. Так, в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию 9-го числа, а в другой — уже 23-го, сообщила председатель Совфеда по социальной политике Елена Бибикова «Парламентской газете».

При этом право выбора способа получения пенсии остается за гражданами. Отмечается, что на карту пенсия приходит раньше, чем в отделения почты.

Для смены способа получения пенсии необходимо письменно уведомить Пенсионный фонд. Сделать это можно через соответствующее заявление в территориальный орган ПФР или подав электронный запрос через личный кабинет на портале госуслуг.

Ранее Минтруд предложил выделить 35,6 млрд рублей на выплаты безработным россиянам. Сейчас на такие пособия в бюджете предусмотрено 165,7 млрд руб. По данным на 12 октября, 92% этих средств израсходовано, остаток составляет 12,9 млрд руб.