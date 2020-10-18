Новые, более агрессивные варианты коронавируса могут прийти от животных, так как в этом случае у SARS-CoV-2 будет больше возможностей мутировать. Такое мнение в интервью Ura.ru высказал доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

«Если откуда-то и ждать новых вариантов агрессивного вируса, то скорее из животных резервуаров. Откуда, собственно, и появился SARS-CoV-2. Там он менялся и оказался весьма приспособлен, чтобы заражать людей. В человеческой популяции это вряд ли произойдет», — отметил Аграновский.

Для появления агрессивных мутаций вирусу нужно много носителей, добавил специалист, выразив мнение, что коронавирусу, скорее всего, не хватит числа зараженных, чтобы развиться в более жесткую форму. Кроме того, такому развитию ситуации может помешать и вакцина, добавил он.

Аграновский заявил, что нежелательные для человека мутации вируса возможны, однако крайне маловероятны из-за низкой скорости изменения COVID-19.