В Подборовье завершается реставрация памятника «Полуторке» после атаки вандалов

В июле неизвестные вандалы осквернили памятник «Полуторке» — грузовику «ЗИС-5» на мемориале Подборовье Бокситогорского района. Спустя два дня был задержан 17-летний юноша по подозрению в вандализме.
Юноша учится в Волховском политехническом техникуме, проживает в Ефимовском. У автомобиля оказались разбиты два стекла, помяты дверь и крыша, оторвана дверная ручка.
Студент в разговоре с полицейскими проявил удивительную неосведомленность — он лишь в общих чертах представляет, чему посвящен памятник. По его словам, все случилось после «посиделок с компанией».
Сегодня, 18 октября, председатель комитета по культуре Ленобласти сообщил, что реставрация памятника почти завершилась.
Ранее неизвестный вандал осквернил ангелов над могилами на Красненьком кладбище. Он ломал декоративные элементы, разрушал сами скульптуры, рисовал на них. Было опубликовано фото с места происшествия.