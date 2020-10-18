В Подборовье завершается реставрация памятника «Полуторке» после атаки вандалов

В июле неизвестные вандалы осквернили памятник «Полуторке» — грузовику «ЗИС-5» на мемориале Подборовье Бокситогорского района. Спустя два дня был задержан 17-летний юноша по подозрению в вандализме.

Юноша учится в Волховском политехническом техникуме, проживает в Ефимовском. У автомобиля оказались разбиты два стекла, помяты дверь и крыша, оторвана дверная ручка.

Студент в разговоре с полицейскими проявил удивительную неосведомленность — он лишь в общих чертах представляет, чему посвящен памятник. По его словам, все случилось после «посиделок с компанией».

Сегодня, 18 октября, председатель комитета по культуре Ленобласти сообщил, что реставрация памятника почти завершилась.

«Заканчиваем реставрацию повреждённой вандалами полуторки в деревне Подборовье Бокситогорского района. Осталось вставить стёкла и отполировать кузов», — отметил Владимир Цой на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

Ранее неизвестный вандал осквернил ангелов над могилами на Красненьком кладбище. Он ломал декоративные элементы, разрушал сами скульптуры, рисовал на них. Было опубликовано фото с места происшествия.