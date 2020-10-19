Минпросвещения не планирует вводить жесткий карантин в школах

Образовательный процесс сохраняется на территории всей России, речи о локдауне в системе образования не идёт, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В стране продолжается работа по защите здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения, сказал Кравцов, уточнив, что меры от региона к региону разнятся в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Министр также отметил, что при принятии решений, касающихся организации учебного процесса, необходимо рассматривать каждый конкретный случай.

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По его данным, примерно 110 российских школ (0,31%) сейчас закрыты на карантин из-за коронавируса, 88 школ (0,22%) — из-за ОРВИ и гриппа.