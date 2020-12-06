Самозанятых Ленобласти поддержат финансово, а также обучат «шагам к личному успеху»

Самозанятые Ленобласти могут рассчитывать не только на финансовые, но и на информационные, консультационные и образовательные меры поддержки от Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход введен в регионе с 1 января 2020 года, с 1 июля этого года регистрироваться в качестве самозанятых могут молодые люди с 16 лет. По данным на 1 сентября 2020 года, в Ленобласти зарегистрировано более 13 700 самозанятых граждан. В основном это парикмахеры, мастера маникюра, а также те, кто сдает собственную недвижимость в аренду, оказывает услуги по перевозкам и другие.

«В марте 2020 мне пришла в голову идея создать свое ИП. Но меня пугали тонкости, которых я не знала в принципе никогда. Плюс люди, которые узнавали про мою затею (служба такси, прим. редакции) говорили, что ИП — это дорогая затея, которая повлечет за собой множество налогов. В июне я пришла в наш Тихвинский Учебно-деловой центр. Где меня выслушали и пригласила на учебу. В ходе учебы я узнала разновидности налогообложения, виды деятельности и приняла решение начинать свою деятельность с самозанятости», — рассказала Татьяна, организатор службы такси « Рыжий кот » в Тихвине.

Статус самозанятого может получить гражданин, не имеющий работодателя и наемных работников, который создает продукт или услугу самостоятельно, и чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Для тех, кто реализует свои товары и услуги физическим лицам установлена ставка налога в размере 4% от дохода, при продажах индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам налоговая ставка составит 6%. Такие ставки зафиксированы до 2028 года.

Те, кто уже стал самозанятым, убедились, что зарегистрироваться в качестве самозанятого – просто, это можно сделать без визита в налоговую инспекцию в мобильном приложении «Мой налог», на сайте ФНС России, через банк или портал госуслуг. Также все необходимые операции — кассовый чек, учет доходов, налоговые платежи и другие — формируются в приложении «Мой налог».

Статус самозанятого позволяет работать легально и брать кредиты в банках с фиксированной ставкой от 7,75% годовых сроком до 3 лет до 500 тысяч рублей без залога, до 5 млн – с минимальными требованиями к обеспечению.

Вам будет интересно Самозанятые Ленобласти могут получить кредит до 5 млн рублей по сниженной процентной ставке Специально для самозанятых МСП Банк разработал упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечит быстрое рассмотрение обращений и... 20.10.2020 1526

Самозанятым предоставляются и нефинансовые меры поддержки: они могут обратиться в Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти и в муниципальные фонды за консультацией, участвовать в конференциях, форумах, круглых столах, а также получить индивидуальные консультации по вопросам регистрации, ведения и развития своей деятельности.

До конца октября 2020 года в шести районах области пройдут обучающие программы «Самозанятость, шаг к личному успеху». Программа рассчитана на 16 академических часов, обучение бесплатное. Точные даты начала обучения смотрите на сайте 813.ru в разделе «Мероприятия».

Во время обучения участники узнают, какова последовательность шагов для открытия своего дела, о новом налоговом режиме, о том, как грамотно и просто вести финансовую сторону своего дела, не будучи специалистом в финансовой сфере, а также о том, что можно и нужно делать, чтобы продвигать свой бизнес без серьезных затрат на рекламу.

«В 2019 году подобное обучение прошли более 200 человек. Программа подходит для тех, кто только планирует открыть собственное дело или уже сделал первые шаги в личном бизнесе. Она мотивирует людей к созданию своего дела и позволяет получить полную информацию о самозанятости и о налоге на профессиональный доход», — поясняет заместитель директора Фонда Ольга Шахова.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе, или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Наша цель — создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области! Узнайте больше о возможностях Фонда и национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.