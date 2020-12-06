Самозанятых Ленобласти поддержат финансово, а также обучат «шагам к личному успеху»

Самозанятые Ленобласти могут рассчитывать не только на финансовые, но и на информационные, консультационные и образовательные меры поддержки от Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти
Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход введен в регионе с 1 января 2020 года, с 1 июля этого года регистрироваться в качестве самозанятых могут молодые люди с 16 лет. По данным на 1 сентября 2020 года, в Ленобласти зарегистрировано более 13 700 самозанятых граждан. В основном это парикмахеры, мастера маникюра, а также те, кто сдает собственную недвижимость в аренду, оказывает услуги по перевозкам и другие.
Статус самозанятого может получить гражданин, не имеющий работодателя и наемных работников, который создает продукт или услугу самостоятельно, и чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Для тех, кто реализует свои товары и услуги физическим лицам установлена ставка налога в размере 4% от дохода, при продажах индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам налоговая ставка составит 6%. Такие ставки зафиксированы до 2028 года.
Те, кто уже стал самозанятым, убедились, что зарегистрироваться в качестве самозанятого – просто, это можно сделать без визита в налоговую инспекцию в мобильном приложении «Мой налог», на сайте ФНС России, через банк или портал госуслуг. Также все необходимые операции — кассовый чек, учет доходов, налоговые платежи и другие — формируются в приложении «Мой налог».
Статус самозанятого позволяет работать легально и брать кредиты в банках с фиксированной ставкой от 7,75% годовых сроком до 3 лет до 500 тысяч рублей без залога, до 5 млн – с минимальными требованиями к обеспечению.
Самозанятым предоставляются и нефинансовые меры поддержки: они могут обратиться в Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти и в муниципальные фонды за консультацией, участвовать в конференциях, форумах, круглых столах, а также получить индивидуальные консультации по вопросам регистрации, ведения и развития своей деятельности.
До конца октября 2020 года в шести районах области пройдут обучающие программы «Самозанятость, шаг к личному успеху». Программа рассчитана на 16 академических часов, обучение бесплатное. Точные даты начала обучения смотрите на сайте 813.ru в разделе «Мероприятия».
Во время обучения участники узнают, какова последовательность шагов для открытия своего дела, о новом налоговом режиме, о том, как грамотно и просто вести финансовую сторону своего дела, не будучи специалистом в финансовой сфере, а также о том, что можно и нужно делать, чтобы продвигать свой бизнес без серьезных затрат на рекламу.
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