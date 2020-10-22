Телефонный хулиган-рецидивист угрожал взорвать Лупполово

В деревне Лупполово Всеволожского района 22 октября около 23:30 задержан 33-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

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Немногим ранее этот человек сообщил по телефону экстренных служб о заложенной бомбе и предстоящем взрыве. При этом он назвал конкретный номер дома и квартиры в Лупполово.

На задержанного составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Примечательно, что ранее он уже привлекался к ответственности за «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».