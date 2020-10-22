В реке Волхов найдено тело утопленника из Челябинской области  

Как сообщал ivbg.ru, в полицию Волховского района 4 октября сообщили о тонущем мужчине в районе набережной 40-летия ВЛКСМ в Волхове.

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По словам очевидцев, несколькими минутами ранее он ушел купаться, доплыл до середины реки и начал звать на помощь. Спустя пять минут он скрылся под водой.

На берегу реки Волхов за зданием бассейна Дома спорта «Юность» 21 октября найден труп мужчины в трусах и часами на левой руке. Личность погибшего установлена – им оказался 48-летний житель Челябинской области.