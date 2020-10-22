Специалисты «Леноблводоканала» в ночь с 22 на 23 октября проведут плановые работы по врезке новых участков трубопровода для подключения новых домов к центральному водоснабжению.

График отключений и список улиц, на которых отключат холодную воду:

ул. Садовая, 29 и 32а – с 23:00 до 01:00;

ул. Советская, 47 – с 01:00 до 02:00;

ул. Комсомольская, 14 и 15 – с 02:00 до 03:00;

ул. Школьная, 42 – с 03:00 до 05:00.

Задать уточняющие вопросы можно по телефонам ГУП «Леноблводоканал» в Выборге: +7 813 782-25-81; +7 812 409-00-01.