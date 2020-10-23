Человек на Land Rover подстрелил предпринимателя из Мишелово

В полицию Ломоносовского района 22 октября около 15:00 сообщили о стрельбе и ранении человека на ферме в Мишелово, недалеко от Гостилиц.

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Неизвестный зашел на участок и начал ругаться с хозяином. Завязалась драка. Визитер выстрелил из пистолета в хозяина, погрузил его в Land Rover и отвез в больницу. С ранениями груди и живота 30-летний пострадавший помещен в реанимацию.

Предполагаемый агрессор – 42-летний уроженец Астрахани, зарегистрированный в деревне Старая Всеволожского района. Стрелял из травматического пистолета «Гроза». Пострадавший – предприниматель.