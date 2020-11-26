Социальное предпринимательство становится вектором развития для компаний Ленобласти

Что такое социальное предпринимательство, какие меры поддержки для соцпредпринимателей существуют в Ленобласти? Об этом, а также о том почему именно за этой сферой будущее для многих компаний, ivbg.ru поговорил с руководителем центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Ленобласти Парсаданян Софией.

София, давайте разберем, что такое социальное предпринимательство в целом? Как мы знаем, это в некотором роде новое направление.

Отмечу, что понятие «социальное предпринимательство» появилось в правовом поле только в 2019 году. Именно тогда определение «социальные предприниматели» появилось в федеральном законе о «Малом и среднем предпринимательстве РФ».

Что такое Социальное предприятие? Если коротко, то есть два основных момента, по которым определяется, является ли компания социальной или нет.

Первое — штатная численность. Если в компании половина персонала входят в так называемую социально уязвимую категорию – это, например, сотрудники с ограниченными возможностями, люди пред и пенсионного возраста, выпускники детских домов. И из фонда оплаты труда на их заработную плату тратится более 25%. То, чем бы не занималась компания, – она автоматически входит в число социально значимых.

Вторая – вид деятельности компании. То есть так называемый отраслевой признак компании.

Например, к соцпредприятиям относятся компании, чья деятельность связана с производством медицинских товаров или средств реабилитации инвалидов и даже кадровые агентства, которые ориентированы как раз на трудоустройство жителей Ленобласти из социально уязвимой категории. Также к социальным предприятиям можно отнести компании работающие в сфере образования детей и культуры: частные театры, музеи и даже библиотеки. Полный список как раз и закрепил Федеральный закон, который также дал право субъектам Федерации расширять этот список по своему усмотрению.

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Планирует ли правительство Ленобласти воспользоваться своим правом на расширение списка?

Несомненно, да. Уже рассматривается вопрос внесение в список компаний, чья деятельность связана с туризмом. Ведь туризм это не только драйвер развития территории, но и новые рабочие места. Также планируется отнести к соцпредприятиям компании, чья деятельность связана с экологией: сортировкой и переработкой мусора.

Отмечу, что внести компанию в реестр социально значимых предприятий может специальная комиссия. Перечень таких компаний формируется ежегодно. Всего в 2020 году в Ленобласти 37 предприятий было занесено в реестр социально значимых. Прием заявок на 2021 год стартует 1 января.

Как социальным предприятиям помогает ЦИСС?

ЦИСС является как бы единым окном и точкой входа для социальных предпринимателей в экосистему мер поддержки как региональных, так и федеральных.

Например, в Ленобласти действуют субсидии, которые дают возможность социальным предпринимателям возмещать от 70 до 90% своих затрат. Это одна из самых востребованных мер поддержки. Можно сказать, что эта субсидия стала неким экономическим драйвером региона. Именно благодаря выделяемым денежным средствам за последние полтора года в регионе стало в два раза больше частных детских садов.

Также ЦИСС является некой точкой сборки информации и консультации для предпринимателей. ЦИСС, например, оказывает консультация по маркетингу. Благодаря регулярным консультациям с маркетологами многим предпринимателям удалось значительно улучшить свои показатели, например, в онлайн сфере привлечения клиентов. Немало востребованы и консультации юриста, ведь далеко не каждая компания может себе позволить штатного юриста.

Предприниматели часто обращаются к нам по вопросам бизнес-планирования, создания финансовых моделей — развития новых направлений либо оптимизация текущей деятельности.

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Какая мера поддержки самая популярная? С чем можете это связать?

Безусловно самыми популярными услугами стали как раз консультационные услуги о которых я рассказала. В этом году у фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленобласти появился новый продукт — социальная ипотека. И мы уже видим большой интерес предпринимателей. Ведь соципотека это как раз отличная возможность решить главную проблему многих предпринимателей – избавится от арендных платежей, которые зачастую составляют до 50% от расходов компании.

«Социальная ипотека» это возможность уже сегодня получить до 5 млн рублей на выкуп помещения всего под 2,1% годовых.

Какие новые меры поддержки были разработаны ЦИСС в период пандемии?

Среди новых мер поддержки в период пандемии как раз можно выделить запуск социальной ипотеки. Также консультации по маркетингу стали еще более востребованными.

Какая задача встала перед предпринимателями в пандемию? Во-первых, быстро оптимизировать текущие затраты, а, во-вторых, найти новые каналы продажи или привлечения клиентов. Тут как раз на помощь пришли маркетологи ЦИСС. У нас есть достаточно много примеров того, как предприниматели адаптировали свой продукт где-то под онлайн, где-то ещё как-то и это позволило им не останавливает свою деятельность.

Конечно, здесь речь не идет о том, что они полностью скомпенсировать доковидный темп работы. Но, работая с маркетологами, многие смогли найти новый канал связи со своими клиентами, например, именно работа над продуктом дает понять, что даже художественную гимнастику можно преподавать онлайн.

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Какое будущее у социальных предпринимателей в Ленобласти?

На мой взгляд очень перспективное. За последние несколько месяцев в ЦИСС выросло число запросов от уже действующих предпринимателей, которые раннее не занимались деятельностью в социальной сфере. Именно о них приходят запросы на бизнес-планирование стартап проектов в социальной сфере. Так как сейчас они увидели в социальном предпринимательстве новые, востребованные рынком ниши.

То есть говоря языком экономики, в соцсфере во многом рынок все еще более-менее свободный, низкая конкуренция, поэтому сейчас самый подходящий момент диверсифицировать свою деятельность в сторону отраслей социальной сферы.

Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) – структурное подразделение Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленобласти. Является центром поддержки для социально-ориентированных предпринимателей всей области. ЦИСС оказывает такие услуги, как методическая и консультационная помощь, информационная поддержка, обучение руководителей и сотрудников, продвижение перспективных проектов и инноваций в социальной сфере.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе, или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Наша цель — создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области! Узнайте больше о возможностях Фонда и национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.