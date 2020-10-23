На Дворцовой площади установят живую новогоднюю ель из питомника

В Петербурге на Дворцовой площади впервые за последние семь лет установят живую ель. Такой выбор сделали горожане во время голосования, которое проводилось в интернете, а также по “горячей” телефонной линии.

Разрыв голосов был достаточно небольшим: за искусственную ель проголосовали 48% горожан, а за живое дерево – 52%. Как отметил глава комитета по печати Владимир Рябовол, дерево срубят в специальном питомнике, что совершенно не несет никакого урона экологии.

Напомним, монтаж уличных новогодних украшений в Петербурге планируют начать с 9 ноября.