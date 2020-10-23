Экологическое ЧП на Камчатке произошло из-за природных факторов

Как сообщает interfax.ru со ссылкой на вице-президента РАН Андрея Адрианова, причиной гибели животных на Камчатке стал так называемый «красный прилив» – природное явление, вызванное токсинами от скоплений микроскопических водорослей.

На загрязнение акватории и изменение цвета воды в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа в сентябре 2020 года стали жаловаться местные жители и серферы. Также сообщалось о массовой гибели морских животных.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова 23 октября сообщила, что были проведены около 5000 исследований указанных мест. Техногенных источников загрязнения не выявлено. По мнению замдиректора по научной работе Национального научного центра морской биологии РАН Татьяны Орловой, природная версия – приоритетная.

«По аналогии с Beer red tide, «Пивным приливом», который накрывал с 2013 по 2015 годы побережье Аляски, дали имя этому явлению Bear red tide, «Медвежий» прилив» – сказала Татьяна Орлова

Андрей Адрианов также отмечает, что от токсичного воздействия Bear red tide морские млекопитающие не пострадали. Погибли только «донные гидробионты и рыбы».