63% россиян оказались довольны работой Путина на посту президента

При этом 59% россиян выразили доверие президенту России Владимиру Путину, следует из данных опроса фонда «Общественное мнение».

Также в опросе отмечается, что «скорее не доверяют» главе государства 29% респондентов, еще 12% затруднились ответить. При этом 63% респондентов полагают, что Владимир Путин хорошо работает на посту президента, обратного мнения придерживаются 23%, еще 14% затруднились ответить.

Ранее Путин назвал лучшие качества россиян. Среди них патриотизм, воля, творчество и работоспособность. Он выразил уверенность, что лучшие качества российского народа останутся неизменными.