Ленинградские военные авиаспасатели вновь стали лучшими в России

В Краснодарском крае на территории специального центра выживания летного состава прошел чемпионат среди специалистов спасательных парашютно-десантных и поисково-спасательных служб.

В рамках чемпионата командам из пяти специалистов спасательной службы предстояло выполнить прыжки на точность приземления, ориентирование на местности, прыжки с приземлением на водную поверхность, метание гранат и преодоление комбинированной полосы препятствий. По итогам соревнований победителями уже во второй раз стала команда Ленинградской армии ВВС и ПВО. Второе место заняла команда армии ВВС и ПВО ЦВО, а третье — команда Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

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