Wi-Fi и связь на новых станциях петербургского метро появятся к весне 2021 года

Уже больше года прошло, как открылись новые станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» Фрунзенского радиуса фиолетовой ветки метрополитена, а интернет и телефонная связь там до сих пор отсутствуют.

В пресс-службе «Максима телеком», заведующей крупнейшим Wi-Fi пространством MT_FREE рассказали, что компания планируют исправить эту ситуацию в начале следующего года, хотя ранее обещали к весне 2020 года, пишут «Невские новости«.

«Оснащение сетью Wi-Fi перегонов от станции «Международная» до станции «Шушары» Фрунзенско-Приморской линии Петербургского метрополитена планируется завершить в течение первого квартала 2021 года. Изменение сроков завершения работ связано с влиянием коронавирусной инфекции и отсутствием возможности проводить необходимые технические работы по ранее утвержденному плану», — заявили в компании.

Ранее мы рассказывали, что до конца 2025 года петербургский метрополитен намерен капитально отремонтировать сразу семь станций подземки.