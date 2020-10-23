Британский пилот “Формулы-1” возмутился назначением Виталия Петрова стюардом Гран-при

Британский автогонщик Льюис Хэмилтон высказал недовольство решением пригласить россиянина Виталия Петрова в качестве гоночного стюарда на Гран-при Португалии «Формулы-1» из-за недавних высказываний россиянина.

При этом Хэмилтон отметил, что не видел полного текста комментария Петрова, и ознакомлен только с выдержками, которые прочитал ему задавший вопрос журналист.

«Я бы сказал, это удивительно, что они нанимают кого-то, у кого подобные взгляды и кто столь громко выступает насчет вещей, с которыми мы пытаемся бороться. <…> Мы должны включать людей, которые понимают время, в которое мы живем, и чувствительны к проблемам, которые нас окружают. Так что я не понимаю, какова их цель или почему здесь именно он, ведь нельзя сказать, что у них нет других кандидатов”, — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Ранее Виталий Петров, уроженец Выборга, выступил против церемонии преклонения колена в знак солидарности с движением Black Lives Matter, отметив, что в России нет проблем с расизмом.