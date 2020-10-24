В РПЦ выступили против налога на бездетность

Глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24» высказался против идеи о введении в России налога на бездетность.

«Я не разделяю позицию о том, что нужно платить налог за бездетность, в том числе из личных соображений, — сказал священнослужитель.

По его словам, такой налог придётся платить ему самому и всем монахам, давшим обет безбрачия.

С инициативой о введении соответствующего налога ранее выступила общественная организация «Совет матерей». Общественники предложили обложить ежемесячным налогом в размере 500 рублей всех мужчин и женщин репродуктивного возраста, которые сознательно отказываются от детей.

Ранее протоиерей РПЦ заявил о ненужности школьного образования для девочек. Он отметил, что девочкам «лучше научиться ухаживать за ребенком, чем грызть гранит науки, так как это гораздо важнее».