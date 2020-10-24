В Выборге застрелили авторитетного бизнесмена Александра Петрова

Сегодня вечером, 24 октября, неизвестный стрелял в бизнесмена и депутата Александра Петрова. На месте работает руководство уголовного розыска Петербурга и Ленобласти, в том числе начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД полковник Олег Колесников.

Информация о происшествии поступила около 18 часов. Бизнесмен получил огнестрельное ранение и вскоре скончался, сообщает 47news.

По предварительным данным, Александр Петров был убит в своем коттедже под Выборгом в поселке Великое.

Как сообщает Telegram-канал «112», в настоящий момент тело погибшего осматривают медики. Полиция не исключает, что Петрова мог застрелить снайпер.

Ранее первый суд присяжных во Всеволожске оправдал мужчину, застрелившего обидчика из ружья. Адвокату удалось доказать, что подсудимый не специально нажал на курок, а ружье могло выстрелить само.