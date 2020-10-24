Названы версии убийства бизнесмена Александра Петрова под Выборгом

Сегодня, 24 октября, около шести часов вечера влиятельного бизнесмена и депутата Александра Петрова нашли мертвым на собственном участке в коттеджном поселке под Выборгом.

По данным Telegram-канала «112», в настоящий момент тело погибшего осматривают медики. Полиция не исключает, что Петрова мог застрелить снайпер. По данным 47news, если депутата застрелил снайпер, то он знал о распорядке дня и привычках цели, поскольку Петров был убил в тот момент, когда он выходил из бани окунуться в реку.

Так, около четырех часов вечера бизнесмен приехал в свой коттедж. Он распорядился, чтобы была затоплена баня, расположенная на берегу реки. Петров несколько раз выходил окунаться и, когда сделал это в очередной раз, был застрелен. При этом на участке посторонних лиц не было видно, соответственно, стрелять мог снайпер с противоположного берега.

Как сообщает «МК», бизнесмена мог убить киллер, пробравшийся на участок поселке Великое. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что на участок пробрался киллер, который вскоре открыл стрельбу и попал в депутата. Позже Петрова обнаружил сторож.

На месте работает руководство уголовного розыска Петербурга и Ленобласти, в том числе начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД полковник Олег Колесников. По предварительным данным, бизнесмен и депутат умер от огнестрельного ранения. На теле зафиксировали одно пулевое ранение в грудь. Тело лежало у водоема.

Сын депутата Виталий Петров отказался комментировать трагическое происшествие.

Согласно данным «СПАРК Интерфакс», на момент гибели Александр Петров являлся владельцем или совладельцем 26 структур.

Неофициально в Выборге Александра Петрова называли «хозяином города». Он являлся совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных региональных предприятий. Он руководил общественной организацией «Спортивный клуб «Фаворит» .

Старший сын Александра Петрова, Виталий, известен как «Выборгская ракета». В 2010-2011 годах был пилотом команды «Рено» в Формуле-1. Младший, Сергей, – классический музыкант, которого приняли в консерваторию Вены. Занимается историей православия.