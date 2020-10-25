В Ленобласти за сутки выявили 125 зараженных коронавирусом — данные на 25 октября

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 125 человек, в Петербурге — у 709. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 25 октября.

В России за указанный период выявлено 16 710 новых случаев коронавируса (всего 1,51 млн), зафиксировано 229 летальных исходов (всего 26 тыс.). Полностью выздоровели при этом 7 704 человека (1,13 млн).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

«Красная» (первая) зона – Всеволожский, Выборгский, Гатчинский и Приозерский районы;

«Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский, Сланцевский и Лужский районы.

«Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский и Кингисеппский районы, а также округ Сосновый Бор.

Ранее вирусолог рассказал о скрытом и неконтролируемом источнике коронавируса. Переболевших COVID-19 без симптомов правильно называть вирусоносителями. Такая категория граждан «наиболее опасна» с точки зрения распространения коронавируса, так как не поддается контролю и своевременному обнаружению.