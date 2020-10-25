В Сосновом Бору нашли петроглифы почти столетней давности

В Сосновом Бору на берегу Финского залива нашли камень с выбитыми на нем знаками. Он долгое время пробыл под водой и песком.

Петроглифы — выбитые на камнях рисунки — широко известны. К примеру, на берегу Онежского озера на прибрежных камнях есть всемирно известные многочисленные «каменные рисунки», сообщает «Маяк».

При этом рисунки необязательно должны относиться к древним временам. Например, на найденном в Сосновом Бору камне четко выбита дата: 1933 год. Установить — кто и для чего выбил памятную дату не удалось. Вероятно, ее оставил солдат, проходивший службу в этих краях.

Ранее палеонтологи нашли в Ленобласти плиту с гигантскими членистоногими. На протяжении месяца специалисты очищали известняковую плиту с трилобитами вида – Xenasaphus devexus, возраст которой более 450 миллионов лет.