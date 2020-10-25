Опубликованы кадры с места убийства Александра Петрова под Выборгом

Вчера, 24 октября, около шести часов вечера на своем участке под Выборгом в поселке Великое был убит влиятельный бизнесмен и депутат Александр Петров.

Стрелок выстрелил в момент, когда Александр Петров только вышел из бани и еще стоял на деревянной террасе, примыкающей к постройке. Пуля попала ровно в середину груди, то есть в сердце. Был произведен только один выстрел, сообщает 47news.

По предварительным данным, снайпер стрелял с противоположного берега озера, на котором расположен коттедж. Спустя десять минут после убийства в полицию позвонил его охранник. Правоохранители обследовали лесной массив, откуда мог стрелять снайпер. Была обнаружена его траектория движения. Оружие не было найдено.

Возбуждено уголовное дело за заказное убийство.

Фото: 47news