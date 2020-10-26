Китайскую галерею в Гатчинском дворце отреставрируют за 24,3 млн руб

Государственный музей-заповедник «Гатчина» заключит контракт на 24,3 миллиона рублей на реставрацию Китайской галереи и еще ряда помещений в Гатчинском дворце, который находится в городе Гатчина Ленинградской области, следует из данных портала госзакупок.

Ранее музей провёл тендер «Выполнение работ по реставрации Китайской галереи с прилегающими комнатами третьего этажа Арсенального каре Гатчинского дворца».

Единственным участником конкурса стало ООО «Возрождение Петербурга», с ним планируется заключить контракт на сумму в 24,3 миллиона рублей. Заказчик ожидает выполнения работ в течении 240 календарных дней с даты получения разрешения на реставрацию.

В рамках контракта подрядчику предстоит, в частности, демонтировать поражённые и разрушенные фрагменты штукатурки, воссоздать декор стен, воссоздать паркетный пол и лепнину на потолке, восстановить фурнитуру дверных заполнений по историческому образцу.

Согласно документации, целью работ является воссоздание интерьеров на вторую половину XIX века – в частности, эти виды галереи запечатлены на сохранившихся акварелях Э.П. Гау и фотографиях до 1917 года.

Возникновение дворцово-паркового ансамбля в Гатчине относится ко времени правления императрицы Екатерины II, которая в 1765 году подарила своему фавориту Григорию Орлову Гатчинскую мызу. Проект здания исполнил итальянский архитектор Антонио Ринальди, к строительству приступили 30 мая 1766 года. В течение почти пятнадцати лет шло возведение и отделка загородного дома, который первоначально задумывался как охотничий, но взору современников предстал дворец, напоминающий итальянское палаццо. За историю своего существования дворец претерпел ряд перестроек. После революции 1917 года использовался как музей. В послевоенные годы выполнены общестроительные и ремонтные работы с приспособлением под размещение института «Электронстандарт». С 1976 года проводится поэтапная реставрация с целью последующего музейного использования. Восьмого мая 1985 года в Гатчинском дворце снова был открыт музей.

С 2015 по 2019 годы на реставрацию интерьеров и фасадов Гатчинского дворца было выделено 553 миллиона рублей.

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Китайская галерея находилась на третьем этаже Арсенального каре Гатчинского дворца. На стенах, среди бесчисленных произведений китайского и японского декоративно-прикладного искусства, были представлены портреты членов правящей династии, от первых Романовых до Павла I — всего 102 портрета. Отделка и убранство интерьера гармонировали с архитектурным оформлением. Пучки тонких готических колонн с их причудливыми капителями, ажурные готические арки удачно сочетались с многообразными по форме, размерам и краскам изделиями восточных мастеров.