Ресторанам, кафе и барам в Санкт-Петербурге запретили работать ночью из-за ситуации с COVID-19

Ресторанам, кафе и барам в Санкт-Петербурге запретили работать в ночное время до 29 ноября из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующие изменения в постановление городского правительства № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внес губернатор города Александр Беглов.

«Работа организаций общественного питания (за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС) в ночное время приостановлена до 29 ноября 2020 года. Досугово-развлекательная деятельность организаций общественного питания запрещена», — сообщает пресс-служба администрация губернатора.

Работа ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых и буфетов, в том числе при гостиницах, запрещается с 23.00 до 6.00 мск с 26 октября до 29 ноября.

Также, согласно постановлению, в Санкт-Петербурге запрещена деятельность детских игровых комнат площадью более 50 квадратных метров в объектах торговли и общественного питания, а также в торгово-развлекательных комплексах.

В Санкт-Петербурге остаются обязательными маски, перчатки и социальная дистанция в общественных местах и общественном транспорте.

В соответствии с постановлением, всем организациям и индивидуальным предпринимателям в Санкт-Петербурге вне зависимости от видов экономической деятельности необходимо принять стандарт безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а также получить уникальный QR-код, подтверждающий соответствие деятельности требованиям такого стандарта. QR-код необходимо размещать на видных местах по адресу осуществления деятельности.

Как сообщают городские власти, мобильные контрольно-надзорные группы будут с понедельника будут проверять соблюдение организациями и предпринимателями стандартов безопасности. В первую очередь проверят объекты торговли, общественного питания, места большого скопления людей. Особое внимание будет уделено безопасности на транспорте: проверят как городские транспортные службы, так и коммерческих перевозчиков.

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Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим максимально возможное количество работников. Организациям (индивидуальным предпринимателям) также рекомендовано воздержаться от проведения торжественно-досуговых мероприятий. Исполнительным органам госвласти Санкт-Петербурга поручено не проводить такие мероприятия без крайней необходимости.