Туристический автобус в Карелии при развороте съехал с дороги, никто не пострадал, сообщает УГИБДД республики.

«Сегодня днём на автодороге «Сортавала» водитель туристического автобуса из Санкт-Петербурга не справился с управлением при попытке развернуть автобус. По предварительным данным, водитель проехал нужный поворот на Рускеала и решил развернуться, но задние колеса автобуса увязли в грунте… Ни один турист-пассажир не пострадал», — сообщает ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте».