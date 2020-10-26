Туристический автобус в Карелии при развороте съехал с дороги, никто не пострадал, сообщает УГИБДД республики.
«Сегодня днём на автодороге «Сортавала» водитель туристического автобуса из Санкт-Петербурга не справился с управлением при попытке развернуть автобус. По предварительным данным, водитель проехал нужный поворот на Рускеала и решил развернуться, но задние колеса автобуса увязли в грунте… Ни один турист-пассажир не пострадал», — сообщает ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что федеральная дорога была ненадолго перекрыта. Сотрудники ДПС регулировали движение. Автобус оперативно вытащили, движение полностью восстановлено.
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23.10.2020 47
По факту инцидента проводится проверка.