Туристический автобус в Карелии при развороте съехал с дороги, никто не пострадал

Автор: Александр Селиванов
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Туристический автобус в Карелии при развороте съехал с дороги, никто не пострадал, сообщает УГИБДД республики.

Avtobus
Источник: spbdnevnik.ru
«Сегодня днём на автодороге «Сортавала» водитель туристического автобуса из Санкт-Петербурга не справился с управлением при попытке развернуть автобус. По предварительным данным, водитель проехал нужный поворот на Рускеала и решил развернуться, но задние колеса автобуса увязли в грунте… Ни один турист-пассажир не пострадал», — сообщает ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что федеральная дорога была ненадолго перекрыта. Сотрудники ДПС регулировали движение. Автобус оперативно вытащили, движение полностью восстановлено.

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23.10.2020 47

По факту инцидента проводится проверка.

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