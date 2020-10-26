В Тихвине отреставрировали Успенский монастырь

В Тихвине завершилась реставрация Богородичного Успенского мужского монастыря.

Фотографиями обновленной колокольни монастыря опубликовали поделились в группе «Подслушано | Тихвин» во «ВКонтакте». В комментариях открылся спор: одни писали, что получилось красиво, но исторический облик монастыря сохранить не удалось, другие, напротив, что реставраторам удалось воссоздать первоначальный вид.

“Изначально звонница была пятишатровой, как на фото. На нижних этажах хранился порох, а после его звонница сильно пострадала. В итог ее перестроили по моде тех времен, с тремя шпилями. И уже в советское время при масштабной реконструкции по литографиям. Какие то детали может изменились, но в целом первоначальный образ звонницы был таким”, – пишет местная жительница.