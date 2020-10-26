Золушка сменит пол и цвет кожи в фильме от Disney

Актер Чоузен Джейкобс (англ. Chosen Jacobs) сыграет роль Золушки в фильме Sneakerella – современной адаптации мультфильма от компании Disney.

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По сюжету фильма герой Джейкобса – начинающий дизайнер кроссовок, работающий продавцом в обувном магазине. Он скрывает свой талант от отчима и сводных братьев, а также влюбляется в дочь известного баскетболиста.

По мнению авторов проекта, фильм станет классической сказкой для нового поколения. Премьера Sneakerella запланирована на 2021 год.