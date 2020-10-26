Уехавшая за картошкой пенсионерка из Папоротно найдена мертвой

Как сообщал ivbg.ru, в полицию Волховского района 19 октября сообщили о пропаже 61-летней жительницы деревни Папоротно. Женщина уехала собирать картошку с соседом в районе деревни Октябрьская Слобода.

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Тело пропавшей найдено 26 октября около 12:00 у линии электропередачи в районе деревни Октябрьская Свобода. Это примерно в 2,5 километра от поля с картошкой. Следы насилия на теле не зафиксированы.

По предварительной версии, женщина замерзла по дороге домой. Точные обстоятельства смерти установит экспертиза.