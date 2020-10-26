Фото: кингисеппец забил таксиста битой из-за суммы оплаты проезда

Как сообщал ivbg.ru, пара из Кингисеппа – мужчина и женщина – угнали такси. В багажнике автомобиля нашли труп избитого битой таксиста.

Вам будет интересно Подробности: перед смертью в багажнике кингисеппец бил таксиста битой Как сообщал ivbg.ru, пара из Кингисеппа – мужчина и женщина – угнали такси. В багажнике автомобиля нашли труп таксиста. Стали... 26.10.2020 109

Задержанный 31-летний Александр напал на таксиста с битой на парковке у ресторана «Швабский домик». Агрессор и его спутница были клиентами, а конфликт произошел из-за суммы оплаты проезда. Женщину зовут Татьяна.

Во время избиения мужчины по имени Анвар она кричала: «Саша, не надо!». Потом уже молча помогала грузить тело таксиста в его автомобиль. От трупа они планировали избавиться за городом. Но их задержали на проспекте Косыгина.

Фото: 47news.ru