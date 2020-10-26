Сломанный МАЗ угнали в Феликсово, ущерб – 150 тысяч рублей   

В полицию Кировского района 25 октября около 14:30 обратился 44-летний сотрудник логистической компании из садоводства Феликсово, расположенного возле деревни Горка.

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У него украли грузовик МАЗ с белым кузовом. Машина была припаркована возле дома на улице Песочной в Кировске и не использовалась после аварии. Последний раз автовладелец видел ее весной 2019 года.

Несмотря на то, что МАЗ попал в аварию, он был на ходу и заводился. Один комплект ключей и документы автовладелец передал знакомому, который перестал выходить на связь. Сумма ущерба – 150 тысяч рублей.