Нападают на детей: жители Каменногорска жалуются на бродячих собак

По словам жителей Каменногорска, число бездомных животных на их улицах становится все больше, несмотря на заявления местных властей о стерилизации животных.

Часть щенков горожанам удалось определить в местный частный приют, однако полностью решить проблему изоляции бездомных собак так и не удается. К тому же с наступлением холодов жители стали чаще жаловаться на агрессивных собак, которые нередко нападают на детей. За последнюю неделю зафиксировано как минимум три случая, пишет газета «Выборг«.

«19 октября 2020 г. в 14.00 напротив магазина «Дикси» на моего сына напали бродячие собаки. Спасибо незнакомому мужчине, который помог моему ребенку. В тот же день я написала заявление на имя главы администрации…» — Пишет одна из местных жительниц.

Местные жители уже пожаловались в областную прокуратуру.