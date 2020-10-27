В поселке Первомайское Выборгского района появится амбулатория

Местные власти подобрали земельный участок и приступили к проектированию, а в областном бюджете уже заложены деньги на возведение объекта.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, отвечая на вопрос полковника запаса Андрея Ловцова сообщил, что лично вмешается в ситуацию и проследит за строительством амбулатории. Глава региона отметил, что власти готовы проектировать и строить амбулаторию за бюджетные деньги.
— Нельзя медлить, терять год, — сообщил Александр Дрозденко.
Результаты уже есть: после прямой линии муниципальные власти согласовали земельный участок и приступили к проектированию. Следующим шагом станет строительство амбулатории.
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14.10.2020 184
Стоит отметить, что за несколько лет в регионе появится 8 врачебных амбулаторий, одна из которых, в поселке Первомайский.