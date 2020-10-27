Поиски пропавшей на Эльбрусе альпинистки из Санкт-Петербурга пока не принесли результата

Спасатели продолжают поиски пропавшей на Эльбрусе на прошлой неделе альпинистки из Санкт-Петербурга, пока они не принесли результата, сообщает ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что группа альпинистов из 16 человек, включая трех гидов, начала восхождение на восточную вершину Эльбруса 18 октября. 19 октября погодные условия ухудшились, и группе пришлось спуститься. Три человека, замыкавших группу, отстали и пропали из виду. Позже потерявшиеся, за исключением 30-летней жительницы Санкт-Петербурга, самостоятельно спустились к «Северному приюту». Поиски пропавшей женщины начались 20 октября, они проводились, в том числе с вертолётов.

«Поиски продолжаются. Численность группировки спасателей составляет 27 человек, также привлечено три единицы техники», — говорится в сообщении.