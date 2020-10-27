В полицию Бокситогорского района 26 октября обратился 32-летний водитель из Вологодской области.
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27.10.2020 32
Ночью у него украли оранжевый КамАЗ с установленной на нем компрессорной станцией. Машина стояла на трассе «Вологда – Новая Ладога» недалеко от поселка Совхозный и деревни Самойлово.
КамАЗ принадлежит частному предпринимателю. Ущерб автовладельца составил 2,3 млн рублей. На месте угона найдены следы от обуви 43 размера.