В полицию Бокситогорского района 26 октября обратился 32-летний водитель из Вологодской области.

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Ночью у него украли оранжевый КамАЗ с установленной на нем компрессорной станцией. Машина стояла на трассе «Вологда – Новая Ладога» недалеко от поселка Совхозный и деревни Самойлово.

КамАЗ принадлежит частному предпринимателю. Ущерб автовладельца составил 2,3 млн рублей. На месте угона найдены следы от обуви 43 размера.