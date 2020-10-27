В Петербурге водитель легковушки сбил пятилетнего ребенка и получил условный срок

В Петербурге суд признал виновным Валерия М. в нарушении ПДД, повлекшем к аварии, в результате которой пострадал пятилетний ребенок.

Установлено, что в декабре 2019 года мужчина, управляя Volkswagen Golf, двигался по двору вдоль дома №1 по Народной улице в Петербурге. Дорожное движение осложняли пасмурная погода и темное время суток.

В результате водитель сбил пятилетнюю девочку, которая шла по двору вместе с мамой. Мужчина сразу же поспешил покинуть место ДТП, не сообщив о случившемся в специальные службы. Он взял с собой пострадавшего ребенка и отвез его в больницу. Девочка получила тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Суд учел, что мужчина помог девочке и пытался загладить причиненный вред. Он женат и работает. Водителя приговорили к трем годам условно с испытательным сроком три года. Его на два года лишили водительских прав.

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