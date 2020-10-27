Отец из Бокситогорска узнал об уголовном деле и погасил долг по алиментам

Суд обязал жителя Бокситогорска ежемесячно выплачивать 8-летнему и 13-летнему сыновьям алименты в размере 1/3 части заработка.

Мужчина решил уклониться от исполнения решения суда — он не выплачивал алименты более двух месяцев. Он не имел официального трудоустройства и имущества на взыскание, сообщает пресс-служба УФССП по Ленобласти.

В отношении мужчины составили административный протокол и приговорили его к 40 часам обязательных работ. После отработки он так и не погасил задолженность, которая превысила 182 тысячи рублей. После этого в отношении должника возбудили уголовное дело и он оперативно выплатил долг в полном объеме.

Ранее ivbg.ru писал, что задолжавшему 960 тысяч рублей по алиментам жителю Всеволожска грозит арест. Согласно решению суда, мужчина ежемесячно обязан выплачивать алименты в размере 1/2 части заработка или иного дохода.