Власти района Санкт-Петербурга изъяли 26 собак из квартиры в Колпино

Переезд 26 собак из квартиры жительницы Колпино будет организован в приют для бездомных животных «Мурка и Барбос» с помощью ветврачей и спецтранспорта после изъятия животных у хозяйки, сообщили в пресс-службе Колпинского района Санкт-Петербурга.

«28 октября собак перевезут в приют. На месте будут работать ветврачи. Специалисты ветеринарной службы планируют осмотреть всех животных, в случае необходимости чипировать и вакцинировать, после чего в специальном транспорте перевезти в приют, расположенный в Колпино на Вознесенском шоссе», — говорится в сообщении пресс-службы района.

Ранее во время очередного приёма граждан к главе администрации Колпинского района Анатолию Повелию с заявлением обратилась молодая женщина. По словам заявительницы, ее соседка, владелица питомцев сначала прикармливала бездомных собак, потом брала их к себе.

«При этом в последнее время животных хозяйка не выгуливала — свои нужды собаки справляли в квартире, создавая невыносимые условия для других жильцов дома. Главой района было принято решение освободить квартиру от собак и перевести их в приют», — рассказали в пресс-службе Колпинского района.

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В администрации района также отметили, что стройматериалы на дополнительные вольеры приюту для собак предоставит местная фирма, а добровольцы планируют провести акцию по сбору корма для обитателей приюта.